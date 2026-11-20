El Hipódromo de Monterrico será escenario de un encuentro con una de las máximas leyendas de la hípica internacional. El brasileño Jorge Antonio Ricardo, conocido mundialmente como ‘’Ricardinho’’, llegará al Perú para participar en las actividades de la 125.ª edición del Derby Nacional (G1), que se celebrará este domingo 22 de noviembre en el Hipódromo de Monterrico. En el marco de esta importante jornada, el Jockey Club del Perú le rendirá un reconocimiento institucional por su extraordinaria trayectoria y su aporte al turf sudamericano.

Con más de 45 años de carrera profesional, Ricardinho ostenta un récord mundial absoluto: es el jockey con más victorias oficiales en la historia del turf, con más de 13,380 triunfos. En 2018 superó la histórica marca del canadiense Russell Baze y, desde entonces, ha continuado ampliando su registro. Su palmarés internacional incluye más de 170 victorias en carreras de Grupo 1, entre ellas múltiples ediciones del Gran Premio Carlos Pellegrini, el Gran Premio Brasil y el Gran Premio Latinoamericano, competencia en la que también logró consagrarse en el Hipódromo de Monterrico.

Ricardo nació en Río de Janeiro y a los 15 años de edad inició su carrera en el hipódromo de La Gávea, Brasil. Desde entonces, se convirtió en una figura emblemática de la hípica sudamericana, cosechando importantes triunfos en escenarios de Brasil y Argentina, como Cidade Jardim, Palermo, San Isidro y La Plata.

“Recibir a una figura de la dimensión internacional como Ricardinho representa un motivo de orgullo para la institución y para la hípica nacional. Es un honor reconocer en nuestro hipódromo a un profesional que ha marcado un antes y un después en la historia del turf mundial. En esta edición tan especial del Derby Nacional, queremos celebrar no solo nuestros 125 años de tradición hípica, sino también a quienes han contribuido a engrandecer este deporte a nivel internacional’’, señala Danilo Chávez, presidente del Jockey Club del Perú.[Salto de ajuste de texto][Salto de ajuste de texto]El ingreso al Hipódromo de Monterrico será totalmente gratuito desde las 12:00 p. m., invitando a familias, aficionados y visitantes a disfrutar de una jornada que combinará emoción deportiva, entretenimiento y tradición. Además de las competencias hípicas, se contará con actividades recreativas para grandes y chicos, convirtiendo esta edición del Derby Nacional en un espacio de encuentro y diversión para toda la familia.

DATOS DEL EVENTO

Fecha: Domingo 22 de noviembre.

Lugar: Hipódromo de Monterrico, Surco.

Puerta 1A: Panamericana Sur.

Puerta 4: Av. El Derby.

Hora: de 12:00 p. m. a 6:30 p. m.

Ingreso: Gratuito.