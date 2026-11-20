Universitario visitará a Sport Huancayo este domingo a las 3:00 p. m., en el estadio IPD, por la fecha 17 del Torneo Clausura. Para quedarse con el título del certamen y clasificar directamente a la final nacional ante Alianza Lima, los cremas deberán ganar en Huancayo y esperar que Sporting Cristal empate o pierda frente a Cienciano.

En este contexto, Luis “Cuto” Guadalupe, referente de la “U” y embajador de Inkabet, indicó que la experiencia del elenco merengue sale a relucir en estos momentos.

“Universitario siempre demuestra su jerarquía e historia en estos partidos. Es un compromiso complicado, porque Huancayo tiene la posibilidad de hacer historia en el fútbol peruano. Sin embargo, ha habido ocasiones en que los huancaínos no han manejado los resultados correctamente y perdieron. Los cremas van por los tres puntos este domingo”, aseguró.

Asimismo, consideró que la “U” mostró ansiedad en sus últimos encuentros ante Moquegua y Sport Boys, una situación que habría influido en el rendimiento del equipo. “La ‘U’ estaba muy nerviosa y ansiosa en estos últimos partidos, lo que llevó a los jugadores a cometer errores. Ninguno de los títulos conseguidos en los últimos años ha sido fácil. Siempre existieron dificultades. El equipo nos tiene acostumbrados a afrontar estas circunstancias”, añadió.

Por otro lado, “Cuto” destacó el trabajo de Fabián Bustos al frente del conjunto de Ate, tras la salida de Héctor Cúper, y señaló que su gestión ha sido clave para que el equipo se mantenga en la lucha por el campeonato.

“Bustos ha demostrado su jerarquía desde que llegó al Perú y el hincha lo reconoce. Su labor en estos partidos será clave, pues conoce a la perfección al plantel. Más allá de ser entrenador, es amigo de la casa. Su llegada fue precisa y permitió que Universitario se recuperara del momento complicado que atravesaba”, sostuvo.

Asimismo, Guadalupe señaló que Alianza Lima preferiría evitar una nueva final ante el clásico rival. “La ‘U’ llega por mérito propio en esta instancia decisiva y lo que no quiere Alianza es jugar una nueva final ante Universitario”, indicó

Finalmente, “Cuto” habló sobre Sporting Cristal. “Por supuesto que tiene posibilidades de jugar la definición, pero veo a los tricampeones [Universitario] como favoritos en esta oportunidad”, sentenció.