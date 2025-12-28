Un orgullo para la Heroica Villa de Catacaos. La pequeña Daniela Guerrero Miñán, de apenas 9 años de edad, fue galardonada con el máximo reconocimiento de “La mejor atleta del año 2025″ en Piura.

Ella fue premiada gracias a su esfuerzo y constancia puesto de manifiesto en el deporte del atletismo, además del extraordinario talento que ha dejado en alto el nombre de su tierra a pesar de su corta edad, subió varias veces al podio de los ganadores, siendo un ejemplo digno de imitar.

PUEDES VER: Piura: Club Unidad Vecinal formará cantera de jugadores de básquet

GRANDES LOGROS

Se inició en el deporte del atletismo hace un año demostrando una disciplina impecable en las pistas, sobresaliendo en diversas competencias de nivel regional y nacional y gracias a ellos tiene una impresionante colección de 20 medallas, las que simbolizan cada gota de sudor y sacrificio en su formación deportiva.

El reconocimiento de Guerrero Miñán no solo premia su talento individual, sino que se convierte en un llamado a las autoridades para seguir apostando por las nuevas generaciones de deportistas que surgen en los distritos de la región Piura.