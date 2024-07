El fundador del club Universidad César Vallejo, César Acuña Peralta, se pronunció sobre el caso entre Paolo Guerrero y el cuadro “Poeta”, luego que el ariete de 40 años se negara a ingresar en el duelo ante Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo.

“Lamento lo sucedido el sábado en el estadio, donde según me han comentado que Paolo (Guerrero) no ha querido ingresar a jugar. ¿Qué cosa me hace reflexionar? El hecho de no haber querido jugar es porque sabía que jugando no podría irse a otro equipo, esa es la lógica. El hecho de no haber jugado, es un mensaje que quiere emigrar a otro equipo. Es natural, si quiere irse a otro equipo tendrá que ponerse de acuerdo con el presidente del equipo (Richard Acuña) y cuales son las condiciones para dar por concluido ese contrato”, acotó.

Asimismo, Acuña Peralta señaló que los resultados del cuadro trujillano no dependen de Guerrero, sino de todo el plantel.

“Los resultados son de los 11, no de una persona. Es una negociación, como fundador quiero que la negociación llegue a la mejor manera”, puntualizó.

También se conoció que Guerrero no entrenó la mañana de este lunes 15 de julio junto al plantel de la César Vallejo; sin embargo, recién entrenaría por la tarde en la Villa Poeta.