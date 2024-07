El “Chicho” Guillermo Salas, DT de la Universidad César Vallejo, se refirió sobre la negativa del delantero Paolo Guerrero de ingresar al terreno de juego en el duelo ante Alianza Lima, que se disputó en el Estadio Mansiche por la primera fecha del Torneo Clausura.

VER MÁS: Paolo Guerrero solicitó a César Vallejo su desvinculación y se negó a jugar contra Alianza Lima

“No sé exactamente lo que pasó, yo estaba dirigiendo un poquito adelante, pero si la necesidad y el pedido de mi comando técnico era el cambio por Paolo. Él decía que no estaba bien para ingresar. Eso ha sido lo que ha pasado. Ahora lo conversaremos acá en la interna con el señor presidente (Richard Acuña) y con los directivos”, señaló.

El estratega del cuadro vallejiano indicó que el “Depredador” estaba apto y listo para jugar en la primera fecha del Torneo Clausura.

“Estaba apto, no tenía ningún problema”, remarcó.

Salas dijo que puede entender la molestia de algunos futbolistas que no suelen alternar.

PUEDE LEER: Alianza Lima derrotó 3 a 2 a César Vallejo y festejó en Trujillo

“Yo puedo entender sí la molestia de todos los compañeros que están en la expectativa y no están iniciando, pero bueno, ellos se deben, todos, no solamente Paolo, Paolo no era el único que estaba en la banca, el ‘Pájaro’ Benítez, Barreto, todos”, apuntó.

El entrenador del “Poeta” precisó que Guerrero le explicó sus motivos por el cual no accedió al pedido de ingresar al terreno de juego en el choque ante los blanquiazules.

“Solamente pedimos el cambio, bueno, él me dio sus explicaciones, quiero mantenerlas en reserva y tocarlas con la directiva y con él (Paolo), pero eso queda ahí, quiero estar con los jugadores que están 100% comprometidos con la institución”, sentenció.