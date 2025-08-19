La bandera peruana volvió a ondear en lo más alto del podio internacional. César Quispe, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se consagró campeón al obtener la medalla de oro en la Copa del Mundo de Boccia, disputada en Curitiba, Brasil.

En la clase BC4, Quispe alcanzó una sensacional victoria en la final al superar por un contundente 8-2 al británico Louis Saunders, logrando así su primera presea dorada en un torneo de esta envergadura.

El camino hacia el título no fue fácil. El peruano comenzó con una derrota en fase de grupos, pero reaccionó con tres victorias consecutivas que lo llevaron a semifinales. Allí derrotó al estadounidense Nick Taylor también por 8-2, asegurando su pase a la gran final.

Otro peruano que estuvo cerca del podio fue Roly Castro, quien en la clase BC1 cayó ante el saudí Abdulaziz Alzahrani en el partido por la medalla de bronce.

El Team Perú en Curitiba también estuvo integrado por Niurka Callupe (paralímpica en París 2024) junto a su competition partner Carolina Vela, además de Dean Acosta (con Jorge Asanza) y Jenny Quispe, quienes dejaron en alto el nombre del país en esta exigente cita mundial.