Los octavos de final de la Champions League empezarán a jugarse desde esta semana, con los duelos de ida. Todos los focos estarán puestos en el Real Madrid vs. Manchester City, que ya se ha convertido en un clásico del fútbol europeo, por sus constantes cruces. No obstante, hay más aspirantes al trono que tendrán acción, como PSG, Arsenal o Barcelona.
En qué canal ver la Champions League hoy
Revisa la programación completa de los octavos de final de la Champions League:
Martes 10 de marzo
|Horario
|Partido
|Estadio
|Canal
|12:45 p. m.
|Galatasaray vs. Liverpool
|Rams Park
|ESPN
|3:00 p. m.
|Atalanta vs. Bayern Múnich
|New Balance Arena
|ESPN
|3:00 p. m.
|Atlético Madrid vs. Tottenham
|Metropolitano
|ESPN 5
|3:00 p. m.
|Newcastle vs. Barcelona
|St. James’ Park
|ESPN 2
Miércoles 11 de marzo
|Horario
|Partido
|Estadio
|Canal
|12:45 p. m.
|Bayer Leverkusen vs. Arsenal
|BayArena
|ESPN
|3:00 p. m.
|Bodo/Glimt vs. Sporting Club
|Aspmyra Stadion
|ESPN 5
|3:00 p. m.
|PSG vs. Chelsea
|Parque de los Príncipes
|ESPN 2
|3:00 p. m.
|Real Madrid vs. Manchester City
|Santiago Bernabéu
|ESPN
*Todos también estarán disponibles en Disney Plus.
¿Cuál es el calendario de la Champions League 2025-26?
La ida de octavos de final de la Champions League se disputará entre el 10 y 11 de marzo; en tanto que la vuelta será entre el 17 y 18 del mismo mes. Después, el calendario es el siguiente:
Cuartos de final: ida en 7 y 8 de abril; vuelta en 14 y 15 de abril
Semifinales: ida en 28 y 29 de abril; vuelta en 5 y 6 de mayo
Final: 30 de mayo
¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Champions League 2025-26?
La final de la Champions League 2025-26 se jugará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest (Hungría). El recinto cuenta con una capacidad para 67.000 espectadores.