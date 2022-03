Sin lugar a especulaciones, tras los reportes de los principales medios internacionales. Este miércoles, Roman Abramovich confirmó mediante una nota oficial que venderá Chelsea, club que adquirió en 2003. El empresario ruso aseguró que esta fue “una decisión increíblemente difícil de tomar y me duele separarme” de la institución de la Premier League.

“Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del Club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el Club, ya que creo que es lo mejor para el Club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios del Club”, manifestó Abramovich en una carta que firmó y fue difundida en la página oficial de los ‘Blues’.

Enseguida, el ruso anticipó que la venta “no será acelerada” y “seguirá el debido proceso”. Asimismo, se comprometió a no solicitar “que se pague ningún préstamo”. Desde que tomó el control de londinense, Abramovich le prestó más de 1.500 millones a la entidad de la Premier League.

En tal sentido, el empresario reiteró el cariño que siente desde que arribó a Stamford Bridge. “Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego y el Club…Espero poder despedirme de todos ustedes en persona. Ha sido el privilegio de mi vida ser parte del Chelsea FC y estoy orgulloso de todos nuestros logros conjuntos. El Chelsea Football Club y sus seguidores siempre estarán en mi corazón”.

Apoyo para Ucrania

En la misma carta, Abramovich garantizó que el dinero que resulte de la operación será destinado a todos las personas afectadas por la guerra en Ucrania. Para ello, el ruso indicó dará “instrucciones a mi equipo para que establezca una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta”.

“La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo”, cerró.

¿Posible comprador?

Este miércoles, antes del anuncio de Chelsea, el suizo Hansjörg Wyss, que cuenta con una fortuna superior a los 4.000 millones de libras, se había ofrecido a negociar por el club de Stamford Bridge en lo que podría indicar un cambio de rumbo total del campeón de Europa.

“Abramovich está intentando vender sus activos en Inglaterra y también quiere deshacerse rápidamente del Chelsea”, comentó Wyss en el periódico suizo Blick. “El martes, tres personas y yo, recibimos una oferta para comprar el club. Ahora tengo que esperar cuatro o cinco días. Abramovich pide demasiado y, como sabes, el Chelsea le debe 2.000 millones o así, pero no tienen dinero para pagarle”.

“Puedo imaginarme dirigir el Chelsea junto a algunos socios, pero tengo que mirar las condiciones generales primeros. Lo que seguro que no voy a hacer es meterme en algo como esto solo. Si compro el Chelsea, será con un consorcio de seis o siete inversores”, dijo Wyss.