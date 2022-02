Chelsea está sacando una ventaja importante ante Lille por el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Christian Pulisic anotó el 2-0 y generó el delirio de los hinchas de los ‘Blues’ en el Stanford Bridge.

El elenco francés reaccionó en la segunda mitad y se fue con todo en busca del empate, sin embargo, desaprovecharon ocasiones de gol. Por su parte, la escuadra dirigida por Thomas Tuchel apeló al contragolpe y, de esa manera, llegó el segundo.

A los 63 minutos, Romelu Lukaku corrió desde el mediocampo y, cerca a la media luna del área rival, se la cedió a Pulisic. El volante estadounidense metió un misil que fue imposible de atajar al portero Leonardo que salió apurado.

Es importante mencionar que el encuentro de vuelta se jugará el 16 de marzo. Por ahora, Chelsea está partiendo con una buena ventaja a Francia. Los ‘Blues’ aspiran a ser bicampeones.

Chelsea vs. Lille: previa

Chelsea será comandado en ataque por el belga Romelu Lukaku, que registra apenas tres goles en los diez partidos en los que ha participado este 2022.

“En este momento tenemos que seguir y encontrar nuestro ritmo. Nuestra posición en la Premier League (3°) es un poco extraña. Pero, por otro lado, es bueno porque todavía estamos en muchas competiciones. La Premier no se trata de eliminatorias, se trata de consistencia. Y debemos adaptarnos”, declaró Tuchel, en la rueda de prensa de la víspera al cotejo.

Por otra lado, Lille, último ganador de la Ligue 1 de Francia, volverá a centrar su atención en la competencia internacional, tras empatar sin goles con Metz en su última presentación doméstica.

“El Chelsea será un gran paréntesis para experimentar, pero no me olvido de la Ligue 1. Debe ocupar nuestras mentes. Tenemos una de las mejores plantillas de la élite. Pero hay no hay más tiempo que perder para ponerse al día”, analizó el director técnico de Lille, Jocelyn Gourvennec, en la antesala.