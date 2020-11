Este sábado, quizá el día más triste y dramático del club Alianza Lima, los hinchas continúan fuera del Estadio Nacional esperando respuestas ante el descenso del equipo blanquiazul. Esto originó que el conductor del bus que trasladará a los jugadores no desee conducir por temor a agresiones durante el camino.

Sin embargo, el equipo pudo ser trasladado y se encuentra ahora en el hotel de concentración, luego del resultado negativo por la última fecha del torneo nacional.

ESPN Perú informó que las grescas entre fanáticos del club “íntimo” y agentes de la Policía Nacional han originado temor en el conductor, quien esperó a tener garantías para hacer su trabajo.

“No hay quien conduzca el bus de aquí a Matute. Él (el chofer) ha escuchado lo que ha sucedido aquí, las peleas entre los hinchas y la Policía y no quiere subir. Es entendible porque no sabe por dónde ir”, manifestó el periodista de dicho medio.

Decenas de hinchas blanquiazules llegaron horas antes del encuentro ante Sport Huancayo, duelo que terminó por originar el descenso de Alianza Lima a la Liga 2.

Los goles del cuadro de Huancayo los anotaron Marcio Valverde y Carlos Neumann. Cabe mencionar que el “Rojo matador” disputa Copa Sudamericana.

Asimismo, Carlos Stein empató ante Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), resultado que le valió salir de zona de descenso y hundir al club de La Victoria.

