A pesar de su experiencia, Christian Cueva no pudo controlar sus emociones y fue expulsado a los tres minutos en el Juan Pablo II vs. Universitario. Al ver la tarjeta roja, el volante explotó y encaró al árbitro Jordi Espinoza: sus compañeros debieron intervenir para evitar un problema mayor. Sin embargo, eso no fue todo.

Cuando se retiraba, “Aladino” pidió micrófono a la transmisión de L1 MAX y soltó su furia contra el juez. “Digan algo. Es vergonzoso. Lo único que le digo es: ¿Por qué no me cobras falta ahí? Eso le digo. ¿Por qué viene aquí a querer ser protagonista? No es la primera vez con él (árbitro), ya van dos o tres veces", inició.

Christian Cueva sobre el árbitro Jordi Espinoza (Video: L1MAX)

“Y después, los culpables somos los jugadores. “¿Vas a ser siempre así?”, eso le dije. Siempre que uno le pide algo, hace lo que quiere y nosotros somos los perjudicados. En otros lados no pasa eso”, sentenció el volante de 34 años antes de retirarse al camerino.

¿Cómo fue la expulsión de Christian Cueva?

Durante el arranque del Juan Pablo II vs. Universitario, en el Estadio Mansiche, el volante vio la tarjeta roja por una infracción y una discusión con el árbitro Jordi Espinoza. Todo ocurrió en cuestión de segundos.

Expulsión de Christian Cueva (Video: L1MAX)

Es la primera expulsión de Cueva en la temporada: solo había acumulado cuatro amarillas a lo largo del Torneo Apertura 2026.