Los programas “Sunarp en tu Pueblo” y “Expoferia Registral” llegaron al distrito de Paiján, donde se atendió y orientó sobre temas registrales a un aproximado de 1,200 ciudadanos de la provincia de Ascope.

La actividad fue promovida por la Sunarp, a través de la Zona Registral N.° V, con el objetivo de acercar los servicios registrales a la población, facilitando el saneamiento de bienes muebles e inmuebles, la formalización de emprendimientos y la constitución de personas jurídicas, como asociaciones y organizaciones sociales de base.

A través del programa “Sunarp en tu Pueblo”, un equipo de especialistas registrales —conformado por registradores públicos, asistentes registrales, abogados certificadores, cajeros y fedatarios— se trasladó hasta Paiján con la logística de una oficina registral itinerante, brindando atención directa. En ese contexto, se recibieron y calificaron actos inscribibles en los registros de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas, Personas Naturales y Propiedad Vehicular. Asimismo, se brindó publicidad registral, como vigencias de poder, copias literales y búsquedas de propiedad.

Como resultado de estas acciones, durante la actividad central se entregaron anotaciones de inscripción a 46 organizaciones sociales de base de los distritos de Paiján, Ascope, Rázuri y Magdalena de Cao. Asimismo, se inscribió la renovación de la directiva de la ronda campesina “La Grama” de Paiján.

En materia de saneamiento físico-legal, la Municipalidad Provincial de Ascope, en coordinación con Cofopri, entregó 375 títulos de propiedad en el distrito de Paiján. Además, se otorgó la anotación de inscripción para la independización de más de 200 lotes de los asentamientos humanos “Rosa Villanueva de Vásquez” y “Víctor Raúl Haya de la Torre”, en el distrito de Casa Grande.

En el marco de la “Expoferia Registral”, participaron diversas entidades públicas, entre ellas la Municipalidad Provincial de Ascope, la Municipalidad Distrital de Paiján y la Municipalidad Distrital de Casa Grande.

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