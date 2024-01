Christian Cueva reapareció en el estreno del nuevo programa deportivo ‘Futmax League’ ‚un torneo de fútbol 7 organizado por el reconocido jugador de la selección peruana, Carlos Zambrano. Entre los nuevos integrantes de este proyecto se estará el popular ‘Aladino’.

Sin embargo, durante su presentación como comentarista deportivo, el exseleccionado nacional aprovechó la oportunidad para comentar sobre su reciente salida de Alianza Lima y aclarar los rumores sobre su supuesto retiro del fútbol.

Christian Cueva sobre su salida de Alianza Lima

“ El fútbol me ha llenado por muchos años de felicidad. Yo sigo en lo mío tratando de recuperarme. Esta nueva faceta también la disfruto, porque se habla de fútbol y eso es lo más importante ”, expresó el futbolista.

Cueva también se refirió a la lesión que le dificultó participar en los últimos partidos de Alianza durante el Torneo Clausura 2023.

“ Es un tema muy sensible para mí. Estar en Alianza Lima fue lindo, porque soy hincha, pero al final de la temporada no pude jugar los últimos partidos. Lo más importante es operarme y recuperarme. Mi fe sigue intacta, el de arriba va a bendecirme con muchas cosas este año. Tengo la cabeza más clara, los golpes de la vida no son por las puras. En estos momentos tener a mi familia al lado es importante. Una vez que me opere lo que pienso es en recuperarme ”, agregó.

¿Dónde jugará Christian Cueva en 2024?

Cueva compartió sus planes para el futuro, asegurando que se someterá a la operación en el extranjero y luego regresará al Al-Fateh SC, club al que actualmente pertenece. Además, reveló su deseo de regresar a la selección peruana. “ Voy a prepararme porque mi objetivo es regresar a la selección peruana. Es algo que todo jugador desea y es lo único que tengo en mente. Quiero seguir disfrutando el fútbol ”, confesó.