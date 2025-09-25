Una nueva alegría para el deporte peruano llegó gracias a Cielo Vizcarra, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, quien conquistó la primera medalla de oro para el Perú en el Campeonato Sudamericano Pre Cadete, Cadete y Juvenil de Esgrima, que se realiza hasta el 27 de septiembre en el Polideportivo 1 de la Videna.

Con tan solo 16 años, Vizcarra se consagró campeona en la modalidad Florete Femenino Cadete, tras vencer en la final a la brasileña Valentina Basso por 15-9. Este triunfo se suma a su medalla de bronce obtenida la semana pasada en el Sudamericano Senior de Colombia, donde integró el equipo nacional femenino.

“Este triunfo no solo nos llena de emoción, sino que reafirma el potencial del deporte peruano. Felicitamos con profundo orgullo a Cielo, quien con el respaldo del IPD demuestra que cuando el talento se encuentra con el compromiso, los resultados llegan. ¡Gracias por regalarnos esta alegría al país!”, señaló el presidente del IPD, Federico Tong.

Inauguración del certamen

Previo a las competencias, se realizó la ceremonia de inauguración del torneo con la presencia de Tong, el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari; el titular de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Esgrima, Ángel García; y el director técnico internacional de la Confederación Sudamericana de Esgrima, William González, entre otras autoridades.

“El deporte es un idioma universal que nos lleva a dar lo mejor de cada uno, es competencia y unión, respeto y confraternidad”, expresó Tong durante su discurso, donde además reafirmó el compromiso del Gobierno con la promoción de la esgrima y las disciplinas deportivas.

Competencia de alto nivel

El Sudamericano reúne a más de 400 deportistas de países como Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Panamá, quienes compiten en las modalidades de espada, florete, sable y estafeta por equipos.

La delegación peruana cuenta con destacados talentos del PAD-IPD como Mariana Soriano, campeona sudamericana Sub-23 en florete femenino, y los medallistas de bronce en sable individual en los Panamericanos Junior 2025, María Karina Galindo y Lukas Eichhorn.