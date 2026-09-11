Cienciano y Montevideo City Torque se miden por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo cusqueño busca hacerse fuerte como local y conseguir un resultado favorable de cara al encuentro de vuelta.

Minuto a minuto

— ¡FINAL DEL PARTIDO! Cienciano y Montevideo City Torque terminaron su duelo por la Copa Sudamericana.

— Alejandro Hohberg tuvo que abandonar el campo en camilla y fue reemplazado por Juan Romagnoli.

— ¡Casi llega el tercero! El disparo de Amondarain generó un rebote en el arquero uruguayo y el balón estuvo muy cerca de ingresar.

— Final del primer tiempo.

— Maximiliano Amondarain marcó el 2-0 con un remate de larga distancia.

— Claudio Núñez ingresó por Carlos Cabello.

— Cristian Souza anotó el 1-0 tras recibir el pase de Bandiera.

Hinchada de Cienciano enciende el Garcilaso de la Vega antes del duelo ante City Torque

A pocos minutos del inicio del encuentro entre Cienciano y Montevideo City Torque, los hinchas cusqueños hicieron sentir su presencia en las tribunas del estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Banderas, cánticos y aliento acompañan al equipo local antes del comienzo del esperado duelo internacional.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Montevideo City Torque en vivo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?