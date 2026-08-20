Cienciano busca sellar su clasificación ante Botafogo y dar la cara por el Perú

Cienciano dará hoy la cara por el Perú cuando visite a Botafogo, desde las 19:30 horas, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo rojo llega a este encuentro con un contundente 6-1 a favor, resultado que le permite afrontar la revancha con mayor tranquilidad, aunque sin margen para confiarse. Cienciano deberá cuidar la diferencia de goles y mantener el orden defensivo para asegurar su clasificación a los cuartos de final del certamen continental.

Para este compromiso, el entrenador Horacio Melgarejo volverá a ubicarse en la zona técnica, mientras que el delantero Carlos Garcés retornará al equipo titular en reemplazo de Matías Succar. Precisamente, Succar fue la gran figura del partido de ida disputado en Cusco, donde anotó tres de los seis goles que permitieron al cuadro imperial conseguir una histórica goleada.

El posible once de Cienciano estaría conformado por Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain y Marcos Martinich; Gerson Barreto y Santiago Arias; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Neri Bandiera; y Carlos Garcés.

Botafogo, por su parte, llegará al encuentro con cambios importantes tras la goleada sufrida en Cusco. El club brasileño anunció la salida de su entrenador Franclim Carvalho, quien no pudo continuar luego del duro golpe recibido en el partido de ida. El equipo será dirigido desde el banco de suplentes por Rodrigo Bellão, entrenador de la categoría Sub-20.

El cuadro brasileño alinearía con Warlerson; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino y Marcal; Huguinho, Cristian Medina, Danilo y Álvaro Montoro; Matheus Martins y Kadir.

El encuentro será transmitido para toda Sudamérica a través de DirecTV, mientras que también podrá seguirse mediante DGO, plataforma de streaming que requiere suscripción. Cienciano sabe que tiene una gran oportunidad de avanzar entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana y buscará cerrar la llave con autoridad para mantener al fútbol peruano en competencia internacional.