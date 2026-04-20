El reciente enfrentamiento entre el Cienciano de Cusco y Deportivo Moquegua resultó en una emocionante victoria para los cusqueños, con un marcador final de 2-1. Este triunfo no solo significó tres puntos valiosos para el equipo, sino que también les permitió escalar al tercer lugar de la Liga 1 en Perú, consolidando su posición en la lucha por el campeonato.

El partido comenzó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. Cienciano tomó la delantera temprano en el primer tiempo con gol de Neri Bandiera. El equipo visitante, sin embargo, no se dio por vencido y empató el marcador poco antes del descanso con un gol de cabeza tras un tiro de esquina.

En la segunda mitad, Cienciano mostró superioridad en el campo, controlando la posesión del balón y creando varias oportunidades de gol. La ventaja definitiva llegó en el minuto 75, cuando un certero disparo de Carlos Garcés desde fuera del área sorprendió al portero rival, asegurando así la victoria para el equipo local.

Con esta victoria, Cienciano suma tres puntos cruciales que le permiten subir al tercer puesto en la tabla de posiciones de la Liga 1. El equipo ha demostrado un desempeño consistente a lo largo de la temporada, y esta victoria refuerza sus aspiraciones de alcanzar el título. A continuación, se presenta una tabla con los tres primeros puestos de la liga tras esta jornada:

El entrenador de los cusqueños expresó su satisfacción con el desempeño del equipo, destacando la importancia de mantener la concentración en los partidos restantes para asegurar una posición de liderazgo. Por su parte, los aficionados celebraron efusivamente la victoria, ilusionados con la posibilidad de alcanzar el campeonato.

El desafío para Cienciano es mantenerse bien en ambos torneos, Liga 1 y Sudamericana, buscarán continuar con su racha ganadora y seguir escalando en la tabla de posiciones. La expectativa es alta, y el equipo está determinado a dar lo mejor de sí en cada partido.