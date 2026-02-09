La noche del último domingo, Cienciano del Cusco retomó la senda del triunfo, y con goleada incluida, al terminar 6-1 su partido de local frente a un alicaído Juan Pablo II.

Frente a más de 30 mil hinchas cusqueños, los rojos supieron sacar ventaja rápidamente de su condición de local, llegando a anotarle hasta media docena de goles a su rival de turno.

Ya desde antes, el hincha cusqueño había resuelto alentar de principio a fin durante este cotejo, donde Cienciano se vería de nuevo las caras con Christian Cueva, exjugador rojo, quien salió por la puerta de atrás del club imperial.

Es así que, ni bien empezó la contienda, los mensajes hacia ‘Aladino’ no paraban desde las cuatro tribunas. El hincha cusqueño le reclamaba su salida del club en los momentos ‘más difíciles’ el año pasado.

Incluso en oriente se colgó una banderola que decía: “Cueva, Judas traicionero”, junto a una imagen del jugador dándole un beso en la mejilla a un Cristo crucificado vistiendo las sedas del cuadro ‘Papá’.

Tras el culmen del partido y con la goleada consumada, las publicaciones, stickers y memes no hicieron falta, en todos le recordaron el breve paso de Cueva por Cienciano, y cómo llegó a este equipo como la carta ganadora, cuando terminó disputando pocos partidos y anotando pocos goles.