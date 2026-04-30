Cienciano tiene grandes galones en la Copa Sudamericana, pues ha sabido ser campeón. Y esa estirpe se mantiene con los años, lo que se demostró anoche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega: venció por 1-0 al Atlético Mineiro de Brasil, en la tercera fecha del Grupo B.

El único gol del encuentro lo marcó Neri Bandiera (30’), flamante refuerzo de este año que sigue respondiendo inflando las redes. Si bien hubo mucho tiempo por delante, el “Gallo”, que varió su alineación, se ahogó y terminó con 10, tras la doble amarilla del ecuatoriano Angelo Preciado en el inicio del segundo tiempo (49’ y 58’).

Gol de Neri Bandiera para el 1-0 de Cienciano vs. Atlético Mineiro. (Video: DIRECTV)

Tabla de posiciones de Cienciano

De momento, Cienciano sigue invicto y está en lo más alto del Grupo B: ganó sus dos duelos en casa (Puerto Cabello y Atlético Mineiro) y empató uno de visita (Juventud).

Equipo PJ PTS. DIF. 1- Cienciano 3 7 +3 2- Juventud 3 4 +3 3- Puerto Cabello 3 3 -5 4- Atlético Mineiro 3 3 -1

¿Cuál es el próximo partido de Cienciano?

En la próxima fecha, la cuarta de la Copa Sudamericana, que se jugará el martes 5 de mayo, Cienciano deberá visitar a Puerto Cabello de Venezuela (7:30 p. m.).