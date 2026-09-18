Los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 tendrán un duelo de alto interés para el hincha peruano este jueves 17 de septiembre, cuando Montevideo City Torque reciba a Cienciano del Cusco a las 19:30 (hora peruana) en el Estadio Centenario.

El cuadro uruguayo está obligado a dar vuelta la eliminatoria tras caer 2-0 en el partido de ida disputado en Perú. Con el reciente antecedente ante Liverpool, líder del Torneo Clausura charrúa, el City Torque apostará al respaldo de su gente para intentar la remontada. De acuerdo con las cuotas de Betano, el local tiene una probabilidad de 60% de quedarse con el triunfo, mientras que la igualdad en los 90 minutos se ubica en un 22%.

En lo individual, la referencia ofensiva uruguaya es Salomón Rodríguez, quien dejó buenas sensaciones en la ida y buscará traducir ese nivel en goles para forzar la clasificación. Un tanto suyo en cualquier momento paga 1.62 en Betano.

Cienciano, por su parte, corre con ventaja tras imponerse en la ida con los goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain. El ‘Papá’ no jugó ante ADT por la Liga 1 luego de pedir la reprogramación del encuentro, de modo que llegará descansado a Montevideo con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo. Según las cuotas de Betano, la victoria visitante tiene una probabilidad de 18% de concretarse.

En el ataque cusqueño, y ante la baja por lesión de Alejandro Hohberg, la principal carta de gol será Carlos Garcés, que apunta a la revancha después de la ida y se perfila como la mayor amenaza para la defensa uruguaya. Una anotación suya en cualquier momento paga 2.82 en Betano.

Betano también refleja el amplio favoritismo de Cienciano de cara a la vuelta: el ‘Papá’ cuenta con un 70% de probabilidades de clasificar a semifinales, frente al 30% del Montevideo City Torque. Además, si el encuentro termina con más de 2.5 goles, la Supercuota paga 1.67.

El City Torque saldrá a buscar el descuento desde el inicio, mientras que Cienciano intentará administrar su ventaja para sellar el paso a semifinales de la CONMEBOL Sudamericana.