Claudio Pizarro será homenajeado en Alemania este sábado sin jugadores peruanos entre los invitados. Sin embargo, el ‘Bombardero de los Andes’ tiene pensado en armar otro partido de despedida con presencia de varios compatriotas y, entre ellos, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Vargas.

“La idea es hacer una despedida con la mayoría de los jugadores peruanos”, dijo el exdelantero en una conferencia de prensa. Luego, el ‘Conquistador’ anticipó que es posible juntarse con los recordados ‘4 Fantásticos’, con quienes compartió en la selección nacional: “De todas maneras estarán. Se les invitará y espero que vengan los tres”.

En la misma línea, con relación a esta gran idea que tiene en mente, ‘Pizza’ dijo que el deseo es que este compromiso se desarrolle el estadio Alejandro Villanueva, casa de Alianza Lima, el club del cual es hincha y que defendió en su etapa como deportista activo.

¿Por qué Claudio Pizarro no invitó peruanos a Alemania?

El antiguo capitán de la Blanquirroja comentó las razones para no considerar a jugadores de nuestro país en la despedida que se desarrollará en el ‘Viejo Continente’. “Juega la selección… Hubiera sido invitar a lo que estuvieron antes y no a los que están ahora. No quería tener esa desazón con algunos”, expresó.

En la misma línea, Pizarro señaló que “es un viaje largo, iba ser muy complicado con el cambio de hora”. Entonces, Claudio prefirió compartir con aquellos compañeros que dejó en su pasó por la Bicolor, Alianza Lima y Deportivo Pesquero: “Para mí es importante disfrutar con ellos… Ahí viene la idea de hacerlo en Perú”.

¿Cuándo es la despedida de Claudio Pizarro?

El adiós de Claudio Pizarro será este sábado 24 de septiembre desde las 10 y 30 de la mañana (horario peruano) en el estadio Weserstadion. A este choque llegarán exjugadores con los que estuvo en Werder Bremen, Bayern Múnich y también a los que alguna vez enfrentó.

¿Qué canales transmiten la despedida de Claudio Pizarro?

Para ver la despedida de Claudio Pizarro en Perú, América Televisión (canal 4 y 704), en la señal abierta, y Movistar Deportes (canal 3 y 703), en la señal de cable, anunciaron que transmitirán el compromiso de homenaje para el excapitán de la selección peruana.

El exdelantero de la Selección Peruana tendrá un encuentro de homenaje, en Alemania, como parte de su despedida del fútbol.