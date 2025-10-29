Buen resultado. La tarde del lunes 27 de octubre, en Campo Mar, complejo de Universitario de Deportes en la capital, el conjunto de Estudiantil CNI de Iquitos empató 0 a 0 contra el conjunto merengue, es decir supo sostener el resultado de la ida cuando ganó 1 a 0 con gol de Carlos Acosta. Pese a ello clasificó a la final de la Liga 3 y disputará el título con Sport Huancayo de Junín.

El once de Gustavo Roverano salió mentalizado en clasificar y consiguió su objetivo.

Mientras que, Universitario al mando de Jorge Araujo quedó eliminado de la Liga 3. Recordamos que Sport Huancayo eliminó a José María Arguedas al volver a ganar el sábado 25 por 2 a 1.

Tras los ganadores de las semifinales Sport Huancayo y Estudiantil CNI definirán el título en partidos de ida y vuelta. El primer partido se juega en Iquitos el 2 de noviembre y el definitorio en Huancayo el sábado 8 de noviembre a la 1:00 de la tarde

El campeón asciende a la Liga 2 y el subcampeón juega repechaje con el subcampeón de la Copa Perú y el ganador también sube a la Liga 2.