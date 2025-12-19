El automovilismo internacional atraviesa un momento de profundo impacto tras confirmarse la muerte del expiloto de NASCAR Greg Biffle, quien perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido durante una maniobra de aterrizaje en Carolina del Norte.

La noticia fue ratificada por NASCAR mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales.

“La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable trabajo humanitario posterior a su carrera. Extendemos nuestro más sentido pésame”, señaló la organización.

De acuerdo con reportes de las agencias AP y EFE, un avión ejecutivo con seis personas a bordo se estrelló este jueves alrededor de las 10:15, cuando intentaba aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville.