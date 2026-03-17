La Copa Africana de Naciones 2026 estuvo envuelta en polémicas arbitrales, dado que varias selecciones e hinchas aseguraban beneficios para Marruecos, país organizador, a lo largo del certamen. Y la discusión vuelve a estallar dos meses más tarde, pues la Confederación Africana de Fútbol determinó anular el título de Senegal y dárselo al combinado marroquí (con triunfo de 3-0).

¿Qué pasó en la final Senegal vs. Marruecos por la Copa Africana?

La final de la Copa Africana 2026 tuvo muchas controversias, en especial en los últimos minutos. En principio, se anuló un gol a Abdoulaye Seck (93′), del conjunto senegalés, por una discutida falta; y luego, fue cobrado un penal, tras un jalón de El Hadji Malick Diouf contra Brahim Díaz (96′).

Senegal venció a Marruecos en la prórroga, luego de abandonar el campo por 10 minutos en el tiempo regular.

Dicha acción fue sancionada a través del VAR y los ‘Leones de la Teranga’ indicaron que Díaz se dejó caer al sentir el contacto. Y ahí sucedió lo impensado: el plantel de Senegal abandonó la cancha, en señal de protesta, por casi 10 minutos. La incertidumbre creció, pero después decidieron regresar al campo.

¡LO FALLÓ BRAHIM!🤯



Brahim Díaz intentó picar el penal, pero Mendy adivinó la intención y lo atajó, manteniendo a Senegal con vida y mandando el partido al alargue



🇸🇳0️⃣-0️⃣🇲🇦(90') pic.twitter.com/O41cP8YY8c — Claro Sports (@ClaroSports) January 18, 2026

Así las cosas, el duelo se completó con el penal ejecutado por Brahim, picándolo, que fue atajado por el portero Edouard Mendy (114′). Con la paridad, llegó la prórroga y Pape Gueye anotó el gol de la victoria 1-0. Sin embargo, Marruecos no se quedó de brazos cruzados y elevó su reclamo a la CAF, que ahora tiene respuesta oficial: el trofeo es suyo.

GUEYE ABRE EL MARCADOR EN LA FINAL 😮‍🔥⚽️



En tiempos extra, Gueye anotó el primer gol de la gran final, desatando la locura y rompiendo el cero en el momento más tenso del partido 👀🔥



🇸🇳1️⃣-0️⃣🇲🇦(94')️ pic.twitter.com/pnwZ45OFyd — Claro Sports (@ClaroSports) January 18, 2026

Comunicado de la CAF sobre el partido Senegal vs. Marruecos

La Junta de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió hoy que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAF), la selección nacional de Senegal perdió por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones (CAF) TotalEnergies Marruecos 2025 («el Partido»), cuyo resultado se registró como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).

En respuesta a la apelación interpuesta por la FRMF sobre la aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAF), la Junta de Apelaciones de la CAF dictó las siguientes resoluciones:

- Se declara admisible la apelación interpuesta por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) y se estima la apelación.

- Se revoca la decisión de la Junta Disciplinaria de la CAF.

- La Junta de Apelaciones de la CAF determina además que la conducta de la selección de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

- Se estima la protesta interpuesta por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

- Se declara que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), mediante la conducta de su selección, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

- En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara inadmisible la conducta de la selección de Senegal. Se declara la derrota por incomparecencia, registrándose el resultado 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

- Se desestiman todas las demás mociones o peticiones de amparo.