Las miradas del mundo del tenis estarán puestas en Bolonia, Italia, cuando a partir del próximo martes 24 de noviembre comience a desarrollarse la definición de la Copa Davis 2026. DSPORTS 2 transmitirá todos los playoffs del torneo por equipos más prestigioso de este deporte.

Esta instancia reunirá a los ocho mejores seleccionados de la temporada que superaron las etapas clasificatorias y buscarán quedarse con la histórica Ensaladera de Plata. Todas las series se disputarán en la misma sede, sobre una superficie dura bajo techo, y al mejor de tres partidos: República Checa enfrentará a Canadá, Italia se medirá con Corea del Sur, Gran Bretaña chocará con Alemania y Austria buscará dar el golpe frente a España.

Los ganadores avanzarán a las semifinales -27 y 28 de noviembre- y la final se disputará el 29 de noviembre. Todos los cruces se transmitirán por DSPORTS 2.

Así es como se inicia un partido 😮‍💨 Un tiro impresionante de Felix Auger-Aliassime 💫 #CopaDavis l @TennisCanada @felixtennis https://t.co/MTD7Tmfk9b — Copa Davis (@CopaDavis) November 24, 2026

El seleccionado italiano, campeón de las últimas tres ediciones del torneo, volverá a presentarse como anfitrión y máximo favorito al título. El equipo dirigido por Filippo Volandri estará integrado por Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori y Simone Bolelli.

Entre los grandes candidatos también aparece España, que contará con una formación repleta de figuras liderada por Carlos Alcaraz. El equipo capitaneado por David Ferrer estará compuesto por Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Alejandro Davidovich, Marcel Granollers y Pedro Martínez.

Austria, por su parte, llega como una de las revelaciones de la temporada y Corea del Sur como la sorpresa del torneo.

Dónde ver DSPORTS en Perú

La señal DSPORTS está presente en el servicio de televisión satelital de DIRECTV y también en las plataformas de streaming DGO, Paramount + y DAZN.