El tenis peruano sigue en ascenso y el equipo nacional lo demostró en la Copa Davis. De la mano de Juan Pablo Varillas, uno de los más experimentados, e Ignacio Buse, nuestra primera raqueta nacional actualmente, la selección capitaneada por “Lucho” Horna avanzó a los Qualifiers. Hoy, Pablo Arraya, quien también defendió la camiseta bicolor y dejó huella en este torneo, analiza lo que se vivió en la serie contra Paraguay.

Perú se mantiene bien en la Copa Davis y accedió otra vez a los Qualifiers. ¿Qué valorar de esta regularidad?

Es un equipo en el que varios de los integrantes tienen 30 años, cuentan con experiencia; y ahora se han sumado dos muchachos con mucho talento: Gonzalo Bueno e Ignacio Buse. Se han complementado perfectamente estas dos generaciones para sacar un equipazo.

En la llave con Paraguay, Ignacio Buse perdió su último partido de singles. ¿El desgaste de jugar dobles le pesó o piensas que la presión mediática de horas antes lo afectó?

No, ninguno de los dos. Tuvo match point, su pelota estuvo a tres centímetros de la línea y de ganar su partido con ese punto. Entonces, toda la conversación sería totalmente diferente. No tiene nada que ver la presión mediática ni el cansancio físico, ya que, a mí parecer, Buse está preparado para jugar cinco sets, en especial si venía de dobles.

A sus 22 años, Buse ya ha sido campeón de ATP 500. ¿Es posible aspirar a un Masters 1000 a corto plazo?

Todos los torneos de tenis son muy difíciles. Hay muchos grandes campeones que nunca han ganado Masters 1000. Lo que sí veo más accesible es que siga subiendo en el ranking. Ahora, le toca la parte más difícil, que es entrar entre los 30 mejores del mundo; luego, entre los 20; y eventualmente, entre los 10. Esa es la parte complicada. Cada detalle vale una fortuna.

Justamente, ha sido rival de prácticas de Novak Djokovic y esta vez será alternante de la Laver Cup. ¿Cuánto lo beneficia codearse con tenistas y en torneos de esta categoría?

Considero que es una experiencia fantástica, porque va a estar alternando con gente muy importante. Es un sueño hecho realidad, lo va a motivar mucho. Seguramente, dentro de su alma, ha estado motivado para encontrar este momento. Estar ahí le va a hacer muy bien para darse cuenta de que el camino está muy bien trazado.

Ignacio se especializó en polvo de ladrillo, pero creció en pista dura y pasto. ¿Cómo lo ves en cuanto a las superficies?

Creo que se habló demasiado de que solamente era un jugador de arcilla. Para mí, es un tenista para todo, especialmente cuando lo vi ganando partidos en Queen’s y en Wimbledon, dado que fueron grandes victorias en césped, la superficie más complicada. Como ganó un torneo en arcilla, la prensa creía que era un jugador solo de ese terreno. Pienso que no tiene techo en ningún tipo de superficie… puede jugar en canchas abiertas, cerradas, rápidas, césped, etc. Ignacio tiene un tenis muy talentoso que se puede adaptar muy bien.

Respecto a Juan Pablo Varillas, ha tenido algunos altibajos, pero su experiencia y liderazgo sobresalieron en la Copa Davis. ¿Podría ser un envión anímico para volver a su máxima versión?

Sí, aunque en este caso no fue tan anímico. Tuvo lesiones muy fuertes y debió parar cuando estaba en su mejor momento. Su cuerpo no estaba preparado para el tipo de esfuerzo que es jugar en el ATP Tour, donde cambias de superficies. No estaba lo suficientemente listo por ese tema. Creo que ahora trabajó muy bien. Actualmente, la carrera del tenista dura mucho más. Antes, la gente se retiraba a los 30, pero “Juanpi” puede planear su carrera unos cinco o seis años más y llegar a un gran nivel.

Y Gonzalo Bueno, no tuvo un rol protagónico esta vez, pero es uno de los grandes prospectos del Perú...

Definitivamente. Es un jugador que va a ayudar a este equipo durante los próximos 14 o 15 años. Tenemos que mantenerlo cómodo, que sea mejor atleta y que siga creciendo. Está batallando mucho en el circuito Challenger y le va muy bien, ya ganó esa clase de torneos. Con él, es más una cuestión de tiempo que de otra cosa.

Además, Pablo resaltó el apoyo del público nacional. “Es algo que se viene cosechando hace mucho tiempo. El tenis ha traído satisfacciones a los hinchas y a los deportistas. Esto es una inyección hacia el gran momento que tenemos”, señaló.