Unos 70 alumnos de primaria y secundaria de la institución educativa 40311 José Rodríguez Bustamante, en el sector de Cosos, distrito de Aplao, Castilla, estudian en ambientes con problemas de infraestructura que representan un riesgo para la comunidad educativa.

La situación fue constatada por la consejera regional Natividad Taco Cueva durante una visita de fiscalización. Entre las principales deficiencias encontró un techo colapsado, paredes con grietas, fierros oxidados y conexiones eléctricas deterioradas.

Escolares estudian en colegio con techo colapsado hace un año

Uno de los problemas más antiguos se encuentra en los servicios higiénicos. Parte del techo colapsó en mayo de 2025 y, más de un año después, el daño todavía no ha sido reparado. Debido a esta situación, los alumnos de primaria y secundaria deben utilizar un mismo baño.

La sala de cómputo también presenta daños. El techo tiene fisuras y, durante las lluvias, el agua ingresa al ambiente y puede afectar los equipos informáticos. La preocupación aumenta ante los pronósticos de precipitaciones para los próximos meses.

Otro ambiente utilizado para guardar los implementos deportivos tampoco reúne condiciones adecuadas. El espacio tiene paredes de triplay y, según informó el docente de Educación Física, en varias ocasiones se encontraron ratas y cucarachas en el lugar.

Los padres de familia y docentes esperan que los daños sean atendidos antes de que las condiciones empeoren y pongan en mayor riesgo a los estudiantes.

Tras la inspección, Taco Cueva señaló que realizará gestiones ante las instancias correspondientes para buscar una solución a las deficiencias de la institución educativa. La prioridad, indicó, debe ser que los escolares cuenten con ambientes seguros y adecuados para continuar sus clases.