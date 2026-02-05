Un golazo del atacante Diego Acosta a los 84 minutos dio este miércoles el triunfo por 1-0 al debutante equipo paraguayo 2 de Mayo ante el peruano Alianza Lima en la llave que les agrupa en la primera fase previa de la Copa Libertadores.

Acosta anotó la única diana del compromiso con un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta Guillermo Viscarra, y al rescatar una jugada de contraataque que parecía quedaría sin premio para el 2 de Mayo.

“Me voy feliz, es algo que siempre soñé. Esta es la competición más importante de Sudamérica, me esforcé mucho para estar acá”, dijo Acosta tras el partido.

El equipo local sacó adelante el duelo por su mayor ambición en el complemento, donde controló la posesión del balón ante un Alianza Lima que lucía desgastado por el esfuerzo en la primera mitad.

La tónica de la segunda parte fue opuesta a la del inicio, cuando los equipos intercambiaron una serie de opciones de gol hasta la primera media hora.

🐔🇵🇾 ¡Final del Partido!



Victoria en casa 👋⚽️#VamosGallo pic.twitter.com/ILiVUVimCU — CS 2 de Mayo (@Club2deMayo) February 5, 2026

Alianza Lima tuvo en Gaspar Gentile a su atacante más incisivo, pero los avances por la banda izquierda del jugador nacido en Argentina no encontraron un rematador en el área del rival.

Cuando Gentile dejó la cancha a los 60 minutos, la visita terminó de ceder la iniciativa al 2 de Mayo, que se sintió cómodo con la posesión del balón.

Con todo, Alianza Lima aún tiene opciones de avanzar cuando se juegue el partido de vuelta de la llave el próximo día 11 en Perú.

El ganador de esta serie continuará a la segunda fase previa, donde ya espera el peruano Sporting Cristal.