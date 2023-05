Ocho clubes siguen en carrera y con el objetivo de llegar a la gran final de la etapa provincial de la Copa Perú de la zona Ascope, en la región La Libertad.

Se trata de Real Juvenil (campeón de Chicama), Sport Verde Salamanca (campeón de Magdalena de Cao), San Juan (subcampeón de Ascope), Deportivo Magaru (campeón de Ascope), Juventud Grau (subcampeón de Paiján), Ángel Avilés (campeón de Casa Grande), Avícola Lescano (subcampeón de Chicama) y Atlético Flamenco (campeón de Chocope).

El favorito

La escuadra de Ángel Avilés derrotó por 1 a 0 a Sport Arica, en el choque de vuelta en el Estadio Municipal de Paiján, y se metió a los cuartos de final. El tanto fue de Niki Sugar.

El campeón de Casa Grande se llevó la llave con un global de 7 a 0, ganó 6 a 0 en la ida. En los cuartos de final, el “Auriverde” chocará ante Juventud Grau de Paiján.

La jornada

En otros resultados de los octavos de final: Real Casa Grande 0 (1) a 0 (4) Real Juvenil, Ricardo Palma 3 a 4 Sport Verde Salamanca, San Juan 1 a 0 Sporting Tabaco, Leoncio Prado de Nazareno 0 a 2 Magaru, Juventud Grau 1 a 0 Deportivo Municipal y Avícola Lescano 3 a 1 Atlético Chalaco.

Las llaves

Se definieron los cruces de cuartos de final: Real Juvenil vs. Sport Verde Salamanca, San Juan vs. Magaru, Juventud Grau vs. Ángel Avilés y Avícola Lescano vs. Atlético Flamenco.