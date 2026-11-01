Atlético Torino, llamado “Rey de Copas”, se juega la vida hoy en Chincha, cuando a las 6:00 p.m. enfrente a su similar Domingo Dianderas, en el partido de vuelta de los 16vos de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, en el Estadio Félix Castillo Tardío.

Los locales van con la ventaja de haber logrado un empate de visita al haber sorprendido a los talareños en casa, que ahora están en la obligación de ganar para avanzar a los octavos de final de la Copa Perú.

PUEDES VER: Copa Perú: Atlético Torino tiene una dura prueba de fuego

SOLO VALE EL TRIUNFO

El “Taladro” no pudo conseguir la ventaja que buscaba y, a pesar que llegaba con el cartel de equipo favorito y con experiencia, se vio sorprendido por la escuadra chinchana que incluso le iba ganado, pero se quedó disminuido por la expulsión de su portero Christian Castillo.

El equipo de Jorge Luna y actual campeón de la Etapa Departamental de Ica, Domingo Dianderas, juega con su público y espera el triunfo, ante un Atlético Torino, campeón de la Etapa Departamental de Piura, que quiere lograr su sexto título de la Copa Perú.