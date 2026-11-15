Una batalla campal se desató en el estadio Aliardo Soria de Pucallpa, luego del encuentro entre Viargoca FC de Atico, representante de Arequipa, y Deportivo Bancos de Ucayali, por los octavos de final de la Copa Perú.

La violencia estalló al finalizar el partido, cuando aficionados del equipo local invadieron el campo de juego para agredir a los futbolistas arequipeños, pese a la presencia de un contingente policial que no pudo controlar la situación.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, los incidentes comenzaron cuando el árbitro pitó el final del encuentro y los jugadores de Viargoca empezaron a celebrar su clasificación. En ese momento, Darwin Macedo habría agredido a Anthony Hernández, a quien golpeó con patadas cuando se encontraba en el suelo, desencadenando una reacción violenta de los asistentes.

Policías protegieron a los hinchas de Viargoca que se instalaron en el estadio. Foto: difusión.

La situación se salió rápidamente de control. Desde las tribunas comenzaron a lanzar botellas y otros objetos hacia el terreno de juego, mientras el arquero del conjunto local también habría golpeado y arrojado objetos contra los futbolistas del equipo arequipeño. Los aficionados, impulsados por la ira, rompieron las cerraduras de las puertas e ingresaron al campo para continuar con las agresiones.

El contingente policial desplegado en el recinto deportivo no logró impedir la invasión ni contener a la multitud. Los asistentes comenzaron a destruir lo que encontraban a su paso, mientras los jugadores de Viargoca intentaban protegerse de los ataques. Las imágenes muestran escenas de descontrol y violencia que empañaron la jornada deportiva.

PARTIDO

El encuentro terminó con una victoria de 2-0 para Deportivo Bancos, resultado que no le alcanzó para remontar la eliminatoria. En el partido de ida, disputado en Arequipa, Viargoca había conseguido una contundente victoria por 4-1, por lo que el marcador global terminó 4-3 a favor del conjunto de Atico, que aseguró su clasificación a los cuartos de final.

Durante el primer tiempo, el equipo de Pucallpa abrió el marcador a los tres minutos mediante Eric Rojas. Antes del descanso, Piero Ferreyra, de Viargoca, fue expulsado y el conjunto local desperdició una oportunidad de ampliar la ventaja al fallar un penal. En el segundo tiempo, el árbitro sancionó una nueva pena máxima a favor de Deportivo Bancos, pero su ejecución tuvo que esperar debido a los incidentes provocados desde las tribunas.

Las acciones estuvieron paralizadas durante más de 16 minutos por el lanzamiento de botellas y otros objetos al campo de juego. Pese a que no existían condiciones adecuadas para continuar con el encuentro, el compromiso se reanudó a los 65 minutos, cuando Félix Rojas convirtió el segundo penal para Deportivo Bancos. Con el 2-0, los locales buscaron completar la remontada, pero el arquero Gabriel Cateriano tuvo intervenciones decisivas para evitar más goles.

COMUNICADO

Tras los hechos, Viargoca Fútbol Club emitió un comunicado en el que exigió la intervención inmediata de la Policía Nacional para garantizar la integridad de sus jugadores y de los hinchas que viajaron hasta Pucallpa para acompañar al equipo. Asimismo, solicitó que se asegure la salida de su delegación del estadio y se brinde atención médica a todas las personas heridas.

En su pronunciamiento, el club denunció que sus futbolistas fueron agredidos físicamente y que el árbitro del encuentro también resultó lastimado. Además, aseguró que integrantes de su hinchada, identificada como la “afición azul”, fueron atacados por los asistentes locales durante los disturbios.

La institución arequipeña expresó especial preocupación por la presencia de mujeres y niñas entre las personas afectadas. “Entre las personas heridas hay niñas y mujeres que hoy temen por su seguridad. Esto no es fútbol, esto es violencia”, se lee en el comunicado, al cuestionar los hechos registrados en el recinto deportivo.

Pese a los lamentables acontecimientos, Viargoca FC consiguió el objetivo deportivo y avanzó a los cuartos de final de la Copa Perú, instancia que se disputará íntegramente en Lima.

Sin embargo, la clasificación quedó opacada por los actos de violencia ocurridos en Pucallpa, que deberán ser investigados por las autoridades deportivas y policiales para determinar las responsabilidades.