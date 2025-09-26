Sumar Motors quedó descalificado de Copa Perú y sería Anba de Puno el que enfrentará al Atlético de Chanchamayo en la siguiente fecha de Copa Perú. Esto, luego que la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol declaró fundado el reclamo de Anba contra el Club Atlético Sumar Motors y decidió descalificarlo del torneo de Copa Perú 2025.

También suspendieron por ocho partidos y una multa por el valor de dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a los jugadores Omar Vidal Riveros Lozano, Jhordi Julio Huaira Rojas, José Eduardo Gutarra Gutarra y Rodrigo Favio Menacho Anticona.

A los jugadores Gianmarco Mendoza Paucar, Omar Vidal Riveros Lozano y Jimmy Lucio Chunhuai los sancionaron por un año de participación en partidos y una multa de una UIT.

Para el club Sumar Motors la sanción económica es de cuatro UIT. Sin embargo, también se establece que “la resolución es materia impugnable a través del recurso de apelación”.

De otro lado, el Atlético Chanchamayo, espera la programación de su partido. “Pero seguimos en las prácticas en el estadio municipal en el horario de la mañana, todo el plantel completo, solo Brando Aquino un poco sentido”, indicó el DT Bryan Mercado.

El plantel intensifica los entrenamientos, solo a la espera del próximo rival.