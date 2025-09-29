Resultado satisfactorio para Huancavelica. Este fin de semana, la tierra del mercurio, fue el escenario de dos partidos de fútbol, de la segunda fase, de la etapa nacional de Copa Perú, en los que ganaron los equipos que representan a la región.

El histórico Diablos Rojos, del barrio de Santa Ana de Huancavelica, logró superar a su similar de Alianza Pisco, que llegó desde Ica. El versus terminó con un 2 a 0, a favor de los locales, partido que se llevó a cabo el último sábado en el IPD de Huancavelica.

Los Diablos Rojos, buscaron con ofensiva anotar la mayor cantidad de goles para asegurar el triunfo por diferencia en el contador, como locales y esperar un resultado favorable de vuelta, pero el equipo pisqueño, tenía la consigna de defender la portería a toda costa. La ventaja la tendrá en la costa el próximo partido, por el clima.

El domingo, el Spor Machete dio un espectáculo enfrentando a Hacienda San Agustín, que vino representando a la provincia constitucional del Callao. El resultado quedó en 4 a 2, a favor de los locales, en el partido que también se jugó en el IPD de Huancavelica.

Más de 10 intentos de goles fallados de los aurinegros, fueron aprovechados por los visitantes que lograron dos descuentos a favor, pese a los 3 636 msnm, no se aminalaron en la cancha, regalándole un buen partido a los asistentes en la tribuna, que reclamaban cada error de los dueños de casa.

El que tuvo un juego aparte, dentro del partido fue Edy Zuñiga (19), el guardameta de los visitantes que evito la goleada y puso nerviosos a los delanteros del Machete. Mientras que el jugador de la casaquilla 15, superó la expectativa del público, cuando llegó el segundo descuento y le ganó en velocidad a los jugadores lirqueños.

Mientras que los nervios se apoderaron de los jugadores del Machete, y no lograron anotar más goles. Según declaró el DT. Ronny Rebollar, van a la delantera con dos goles de ventaja y en Lima, aún les quedan 90 minutos de juego, que definirá el destino del equipo.