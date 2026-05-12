Copa Perú en Arequipa: Huracán enfrentará a Wander's de Sachaca

Sportivo Huracán enfrentará a Wander’s de Sachaca, en la segunda fase de la etapa Provincial de la Copa Perú en la provincia de Arequipa. Ambos clubes integran la llave 3 y sólo uno seguirá en carrera.

Amigos de la PNP, subcampeón de Cayma y Huracancito, subcampeón en el Cercado de la ciudad, es la llave más pareja porque han mostrado un buen nivel de juego con marcada diferencia en los resultados previos.

Se han conformado anoche 10 llaves de la segunda etapa provincial de la Copa Perú Arequipa, con partidos de ida que se disputarán el fin de semana en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad.

PROGRAMACIÓN

Llave 1: O. San Francisco (Characato) - Atlético Pisco (Hunter). Domingo 17 de mayo: Videfa de Characato a las 13:00 horas.

Llave 2: Defensor El Cruce (La Joya) - San José (Yanahuara). Sábado 16 de mayo: Estadio Municipal La Joya a las 15:00 horas.

Llave 3: Sportivo Huracán (Arequipa) - Wander’s (Sachaca). Domingo 17 de mayo: Estadio Municipal de Sachaca a las 15:00 horas.

Llave 4: Amigos de la PNP (Cayma) - Huracancito (Arequipa). Domingo 17 de mayo: Estadio La Tomilla a las 15:00 horas.

Llave 5: Real Católica (Cayma) - San José (Socabaya). Domingo 17 de mayo: Estadio La Tomilla a las 13:00 horas.

Llave 6: CIMAC (Paucarpata) - Parish (Tiabaya). Domingo 17 de mayo: Estadio Pedro P. Díaz a las 15:00 horas.

Llave 7: Sport Pampino (Tiabaya) - FBC Simón (Bustamante y Rivero). Domingo 17 de mayo: Estadio La Estación a las 15:00 horas.

Llave 8: FBC La Pepa (M. Melgar) - FC Yarabamba. Domingo 17 de mayo: Estadio Maracaná a las 10:00 horas.

Llave 9: Defensor Arica (M. Melgar) - Do Brasil (A. Selva Alegre). Domingo 17 de mayo: Estadio Maracaná a las 15:00 horas.

Llave 10: Melgacito (La Joya) - Carilsa (Yarabamba). Domingo 17 de mayo: Estadio Municipal La Joya a las 15:00 horas.