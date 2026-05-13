De los dos partidos que fueron suspendidos el último domingo, solo se retomará uno de ellos que fue por motivos climatológicos, mientras que el otro donde se registraron actos de violencia, será sometido a la Comisión de Justicia de la Liga Provincial de Fútbol de Huancayo.

Suspenden

Como se recuerda el último domingo, se jugó el partido de vuelta, en busca de los 9 mejores de la Etapa Provincial de la Copa Perú, en Huancayo, sin embargo solo 7 de los duelos terminaron con un ganador, mientras que los otros dos fueron suspendidos.

Uno de ellos fue el tope entre Atlético Sumar Motors (Sapallanga) vs Deporcentro (Huancayo), se jugaba el minuto 25 del primer tiempo y sin anotaciones por ningún equipo, cuando empezó una lluvia con granizo en la tierra de Mamacha Cocharcas ocasionando la suspensión temporal de este encuentro.

El partido entre el submarino amarillo y Deporcentro debe reanudarse hoy, pero hasta el cierre de esta edición, la Liga Provincial de Fútbol de Huancayo, no contaba con un escenario deportivo para los 65 minutos restantes.

A comisión

En el caso del encuentro entre Centro Estudiantil San Agustín – CESA (Cajas) y Dos de Mayo (San Jerónimo), fue suspendido a falta de 19 minutos para que concluya, por actos violentos registrados entre los hinchas de ambas delegaciones.

Se presume que también habrían participado jugadores, por lo que el tema será visto por la Comisión de Justicia de la Liga Provincial de Fútbol de Huancayo, que determinará su sanciona a uno o los dos equipos, descartando la reprogramación del tiempo que faltaba por concluir.

En este último caso el marcador estaba 0-0 tras un reñido partido entre ambas escuadras.

Los otros siete clasificados que se tiene en el fútbol macho de Huancayo son: Afar Shalom (Huancayo), Sport Águila (Huancán), Deportivo Sucre (Huancán), Llacsa FC (Saño), Escuela de Fútbol JTR (El Tambo), Independiente Sport Terry (Pilcomayo) y Social Mantaro (Cajas).