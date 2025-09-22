En un partido emotivo, Atlético Chanchamayo logró su clasificación a los deciseisavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú, tras golear 3 a 0 a Sport Puerto Aéreo de Ica. El cotejo se disputó en el estadio Monumental de Jauja ante una masiva asistencia de aficionados de Chanchamayo y selva central, que arribaron en autos, buses y camiones.

“Playita” salió con la misión de revertir el 4 a 2 de la ida en Ica, y para ello ello el DT Bryan Mercado planteó un once que le dio volumen ofensivo. El primer tiempo culminó con el marcador en blanco y la preocupación se apoderó en los hinchas selváticos.

Sin embargo, el rosario de goles llegó en el complemento a través de José Cáceres, Luis Anyaypoma y Luis Cárdenas, desatándose la algarabía en la fanaticada.De esta manera el conjunto chanchamaíno logró su histórica clasificación a la siguiente fase de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025.

Próximo Rival

Los, hasta ahora, únicos clasificados de la región Junín, Atlético Chanchamayo, tendrán que esperar el resultado que dictamine la Subcomisión Nacional de Fútbol Aficionado, de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), con relación al encuentro suspendido entre ANBA de Puno y Sumar Motors de Junín, luego de darse una agresión en contra del polémico árbitro arequipeño, Giancarlo Alvarado, quien decidió no continuar el partido, luego de ser golpeado en el rostro.

Pomacocha es eliminado en casa por los “Diablos”

En un verdadero partido del “fútbol macho” propio de garra y pundonor y en el partido intenso del dominio de Pomachaca el conjunto de Diablos Rojos al empatar 1 a 1 clasificó a la siguiente fase los 16avos de final quedando en el camino UJP de La Oroya.

A los 7 minutos Manuel Chumpitaz de Huancavelica convierte el gol de cabeza. Atacaba durante todo el encuentro y los huancavelicanos se defendía con todo buscando jugar solo al contragolpe y a los 61 minutos llega el gol de empate por intermedio de Aderlyn Carhuancho.

El empate no le fue suficiente a Pomacocha y culmina el partido 1 a 1. La figura del duelo fue el golero de Diablos Rojos Leao Mallma que atajo de todo.