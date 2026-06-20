La Etapa Departamental de la Copa Perú en Arequipa arranca el próximo 27 de junio. Aunque todavía resta jugarse algunos partidos de definición por los títulos en las ligas provinciales, la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa (Lidefa) realizó el sorteo de las llaves de la próxima etapa.

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Solo tres de las siete ligas provinciales participantes ya cuentan con su campeón y subcampeón respectivos. En Caravelí , Juventus Vista Alegre dio la sorpresa al imponerse en la liguilla al vigente campeón regional, Viargoca FC.

Por su parte, Virgen de las Nieves representará a Condesuyos como el campeón, mientras que el puesto de subcampeón recae en Deportivo Copacabana.

La definición en la Liga Provincial de Fútbol de Castilla es más anecdótica. Tras los hechos de violencia registrados la semana pasada, la Comisión de Justicia decidió descalificar del torneo al Juvenil Huancarqui; esta situación permitió la clasificación de Espiga Dorada y Sport Perú. No obstante, en una decisión tomada también ayer, los presidentes de los clubes decidieron no jugar las fechas pendientes, por lo que el puesto de campeón será para Espiga Dorada y el de subcampeón para Sport Perú.

En el resto de ligas provinciales, la definición del título se juega este fin de semana. En el caso de Camaná , Deportivo Camaná y CSD Estrella San José definen al campeón este domingo (14:30 horas).

En Arequipa , Sportivo Huracán enfrentará a Amigos de la PNP en el último partido del día, donde solo la victoria sirve a ambos, debido a que el líder CIMAC jugará el partido previo, sabiéndose líder de la tabla.

Por su parte, en Caylloma el Club Deportivo Municipal Majes definirá el título ante Defensor Agrario la tarde de este domingo.

En la provincia de Islay , Deportivo Colón medirá fuerzas esta tarde (14:50 horas) ante Sport Boys de Mollendo para definir al campeón.

LLAVES

La Etapa Departamental se jugará en tres fases. La primera con siete llaves de ida y vuelta y donde clasifican los 7 ganadores más el mejor perdedor. Para la segunda fase se armarán 4 llaves a jugarse en partidos de ida y vuelta, clasificando los vencedores.

Para la tercera fase se armará un cuadrangular de 6 fechas con los cuatro mejores clubes de la región.

Estas son las llaves para la primera fase:

Campeón de Caylloma vs. Defensor Copacabana (Condesuyos) . Juventus Vista Alegre (Caravelí) vs. Sport Perú (Castilla). Virgen de las Nieves (Condesuyos) vs. Subcampeón de Islay. Campeón de Arequipa vs. subcampeón de Camaná. Campeón de Camaná vs. Subcampeón de Caylloma. Espiga Dorada vs. subcampeón de Arequipa. Campeón de Islay vs. Viargoca.