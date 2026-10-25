El subcampeón departamental de Arequipa, Virgen de las Nieves de Condesuyos, no pudo sacar adelante una ajustada victoria de local por los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú y terminó pagando los errores defensivos sobre el final del partido ante Vinicunca Fútbol Club de Cusco.

La previa marcaba un encuentro insólito, pues la tarde del viernes se cambió la terna arbitral, pasando de un cuarteto de la región de Puno a uno de Moquegua, liderados por el réferi Francisco Ramos, quien terminó duramente cuestionado al final del partido.

Este impase provocó que el partido fuera reprogramado, pasando de las 13:00 a las 14:00 horas en el estadio La Tomilla (Cayma).

DESARROLLO

Con el pitazo inicial, el cuadro local tomó el control del balón. El arbitraje cobró protagonismo sobre los 33 minutos, cuando el réferi central expulsó a un asistente técnico de la visita ante sus constantes reclamos. Las mejores ocasiones generadas pasaron por los pies de Andy Polar, quien fue el encargado de poner por delante a los arequipeños. Sobre los 37 minutos, un pase largo de Fabricio Gallegos fue pivoteado por el exrojinegro Eduardo Torres, quien dejó en posición de remate a Polar.

Para la segunda parte, el encuentro se descontroló. A los 57 minutos se paralizaron las acciones tras una agresión de Torres en contra del jugador cusqueño Josseph Jiménez.

En primera instancia, Ramos solo mostró la amarilla a Torres, lo que provocó que la hinchada visitante empezara a lanzar botellas al campo de juego, generando la intervención de la Policía Nacional. Tras 5 minutos de paralización, Ramos expulsó a Torres y Jiménez, dejando a ambos equipos con 10.

A los 77 minutos, Ramos mostró la roja a un segundo integrante del cuerpo técnico de la visita, por lanzar un balón al campo de juego, aunque el partido se reanudó al instante. A los 80 minutos, nuevamente el árbitro expulsó a otro integrante de la banca de Vinicunca, ocasionando una nueva intervención policial para evitar agresiones. Este momento paralizó el partido por otros 7 minutos.

A los 89 min., la visita encontraría la paridad tras una serie de rebotes en el área de Virgen de las Nieves, por intermedio de Diego Moreno. El árbitro añadió 8 minutos sin que el marcador se moviera.