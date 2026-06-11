Corea del Sur y República Checa medirán fuerzas en uno de los encuentros de la fecha inaugural del Mundial 2026, certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Ambas selecciones buscarán comenzar su participación con una victoria que les permita posicionarse en la lucha por avanzar a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan Corea del Sur vs. República Checa?

El partido entre Corea del Sur y Chequia está programado para este jueves 11 de junio y comenzará a las 9:00 p.m. (hora de Perú), de acuerdo con la programación difundida para la primera fecha del torneo.

Horarios en otros países

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

México (CDMX): 8:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

España: 4:00 a.m. del día siguiente

¿Dónde ver Corea del Sur vs. República Checa EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir la transmisión del encuentro a través de las siguientes plataformas:

DSports

DIRECTV

Se recomienda verificar la disponibilidad de la señal según el país y el operador contratado.

Corea del Sur busca consolidarse entre las selecciones asiáticas

Corea del Sur llega al Mundial 2026 como una de las selecciones más tradicionales de Asia. El combinado asiático ha participado regularmente en las últimas ediciones de la Copa del Mundo y mantiene como principal referencia histórica su cuarto puesto obtenido en el Mundial de 2002.

El equipo surcoreano intentará trasladar su experiencia internacional a una competición que reunirá a más selecciones que nunca y que exigirá regularidad desde la primera jornada.

República Checa regresa con la ilusión de competir en el escenario mundial

República Checa afronta el torneo con el objetivo de recuperar protagonismo en las grandes competiciones internacionales. La selección europea cuenta con una importante tradición futbolística y buscará aprovechar la calidad técnica de sus jugadores para sumar sus primeros puntos.

El debut frente a Corea del Sur representa una oportunidad para iniciar con buen pie una campaña que podría marcar su regreso a los primeros planos del fútbol internacional.

Mundial 2026: la edición más grande en la historia de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera que contará con 48 selecciones participantes y será organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

La ampliación del número de equipos permitirá una representación más amplia de las confederaciones y aumentará la cantidad de partidos respecto a las ediciones anteriores.

Además, el campeonato tendrá 104 encuentros y se convertirá en el torneo de fútbol más grande organizado hasta la fecha por la FIFA.