El futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su retiro de la selección de Portugal, después de 23 años defendiendo la camiseta del combinado nacional, con el que conquistó la Eurocopa 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA.

El delantero de 41 años comunicó su decisión a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que expresó su agradecimiento a los aficionados portugueses y recordó los principales momentos de su trayectoria internacional.

“No fue una decisión fácil”, manifestó Ronaldo al anunciar que había llegado el momento de entregar a las nuevas generaciones la camiseta número 7 que utilizó desde su debut en agosto de 2003. La noticia también fue confirmada por la FIFA y agencias internacionales.

Cristiano Ronaldo se despide con récord de 234 partidos y 146 goles

El cinco veces ganador del Balón de Oro concluye su trayectoria con Portugal con 234 partidos internacionales y 146 goles, registros que lo mantienen como el futbolista con más apariciones y anotaciones en selecciones masculinas.

Su debut se produjo en agosto de 2003, ante Kazajistán. Desde entonces participó en seis ediciones de la Copa del Mundo y se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Mundiales masculinos diferentes, al anotar también durante la edición de 2026.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) expresó su intención de organizar un homenaje para reconocer la trayectoria del histórico capitán, cuya carrera internacional se extendió durante más de dos décadas.

Polémica con Jorge Jesus antecedió al anuncio de retiro

La despedida de Cristiano Ronaldo se produce después de un enfrentamiento con Jorge Jesus, entrenador de Portugal, durante los compromisos de la Liga de Naciones disputados en septiembre.

El conflicto comenzó cuando el seleccionador decidió mantener a Ronaldo en el banquillo durante el encuentro frente a Noruega, el 27 de septiembre, pese a que el delantero había realizado ejercicios de calentamiento.

Posteriormente, el futbolista abandonó la concentración antes del compromiso ante Dinamarca, luego de conocer que tampoco sería titular. Aunque días después se disculpó con sus compañeros y aficionados, cuestionó públicamente al técnico por considerar que había incumplido su palabra.

El episodio derivó en una suspensión de 30 días. Pese a que la Federación Portuguesa de Fútbol lo incluyó entre los preconvocados para los próximos encuentros internacionales, Ronaldo optó por anunciar el cierre de su etapa con la selección.

Eurocopa 2016 y dos Ligas de Naciones: los títulos de Cristiano Ronaldo

El mayor logro internacional de Cristiano Ronaldo llegó en la Eurocopa 2016, cuando Portugal conquistó el primer gran título de su historia al derrotar 1-0 a Francia en la final disputada en París.

El capitán portugués tuvo que abandonar aquel encuentro por una lesión durante la primera mitad, pero sus compañeros consiguieron la victoria gracias a un gol de Éder en la prórroga.

Posteriormente, Portugal conquistó la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y nuevamente en 2025, sumando otros dos títulos al palmarés internacional del delantero.

En el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Ronaldo anotó tres goles. Sin embargo, Portugal quedó eliminado en los octavos de final tras perder 1-0 ante España, selección que posteriormente conquistó el campeonato.

¿Cristiano Ronaldo dejará de jugar fútbol?

El anuncio corresponde a su participación con la selección portuguesa y no implica el retiro definitivo del fútbol profesional.

Cristiano Ronaldo continuará su carrera en el Al Nassr, equipo de Arabia Saudita en el que milita desde finales de 2022.

El delantero cumplirá 42 años en febrero de 2027 y seguirá vinculado al fútbol de clubes, mientras Portugal inicia una nueva etapa sin el jugador que durante 23 años fue una de sus principales figuras.