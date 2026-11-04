El arquero Jesús Owono, del FC Andorra, se pronunció por primera vez tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, ocurrido luego del choque accidental entre ambos durante el partido frente al Tenerife.

El pronunciamiento de Owono se dio mediante una carta difundida por el FC Andorra. En el mensaje, el guardameta de Guinea Ecuatorial expresó su profundo dolor por la muerte de Jesús de Miguel, quien falleció la mañana del último martes.

“ Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús ”, señaló Owono.

En su mensaje, el arquero reiteró su pesar por lo ocurrido y dedicó unas palabras de condolencia a los familiares del fallecido delantero español.

“ Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús ”, agregó.

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Por otro lado, autoridades, representantes del CD Tenerife y numerosos hinchas rindieron homenaje a Jesús de Miguel con un minuto de silencio frente a la sede del Cabildo, órgano de gobierno local de Tenerife.

Mientras se espera el funeral, previsto para este jueves en Navahermosa (Toledo, centro de España), localidad de origen de la familia del futbolista y donde descansarán sus restos, continúa la investigación sobre su fallecimiento. En tanto, la muerte de Jesús de Miguel mantiene conmocionado al mundo del fútbol.

Gerard Piqué lamenta la muerte de Jesús de Miguel tras choque con arquero de su equipo

Gerard Piqué atraviesa un difícil momento como máximo accionista del FC Andorra tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien murió a los 30 años luego de protagonizar un violento choque con el arquero Jesús Owono. El exdefensa del Barcelona expresó su pesar por lo ocurrido a través de las redes sociales.

El exjugador del FC Barcelona se pronunció en sus redes sociales con un breve mensaje para despedir al atacante madrileño. “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús”, escribió Piqué, en una publicación que reflejó su pesar por el fallecimiento del futbolista.

En medio de la conmoción por lo sucedido, Piqué dejó el palco del estadio y se trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. El empresario buscó conocer directamente la evolución del futbolista madrileño y mantenerse al tanto de su estado de salud, mientras crecía la incertidumbre entre quienes esperaban noticias sobre su recuperación.

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Por su parte, el FC Andorra también emitió un comunicado en el que manifestó estar “con el corazón roto y devastados” por el fallecimiento de De Miguel. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares del futbolista. En medio de la conmoción, Piqué no participó en la rueda de prensa ofrecida por el club.

Según informó la periodista madrileña Lorena Vázquez, la ausencia de Piqué fue una decisión deliberada. “Él no quería acaparar titulares, ha sido una decisión que se ha tomado en conjunto”, explicó. La colaboradora también indicó que el empresario atraviesa momentos especialmente difíciles. “Ha pasado una noche terrible, apenas ha dormido”, afirmó.

Muere Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, tras choque con portero del Andorra

El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Club Deportivo Tenerife, quien falleció este martes 3 de noviembre de 2026, a los 30 años, tras el fuerte choque que sufrió durante el partido contra el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España.

El fallecimiento fue confirmado por el Tenerife mediante un comunicado oficial. El futbolista permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, después del incidente ocurrido el lunes 2 de noviembre.

El club informó que el deceso se produjo a las 8:00 de la mañana, hora española, y expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seguidores del jugador.

¿Cómo ocurrió el choque entre Jesús de Miguel y el portero del Andorra?

El accidente se produjo en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Tenerife.

De Miguel intentaba disputar un balón cuando el guardameta del Andorra, Jesús Owono, salió de su área para despejarlo y terminó impactando contra el delantero.

El árbitro expulsó al portero tras la acción, mientras el futbolista del Tenerife quedó tendido sobre el césped y tuvo que recibir atención médica inmediata.

Según los reportes de la prensa española, De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria después del golpe. Los equipos médicos lograron reanimarlo antes de su traslado al hospital.