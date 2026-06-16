La selección de Portugal inicia este miércoles su participación en la Copa del Mundo con la mirada puesta en una figura histórica: Cristiano Ronaldo.

A sus 41 años, el delantero afronta el que ha definido como su último Mundial, en busca del único gran título que aún falta en una carrera repleta de éxitos.

Máximo goleador histórico y jugador con más partidos disputados con Portugal, Cristiano llega a su sexta participación mundialista, igualando el registro de Lionel Messi. Sin embargo, el argentino ya logró conquistar el trofeo en Catar 2022, mientras que el portugués persigue todavía ese objetivo.

El debut será ante República Democrática del Congo en el Houston Stadium de Texas.

Ronaldo responde a las críticas

El delantero del Al-Nassr continúa siendo uno de los focos de atención del torneo.

En los últimos meses ha enfrentado cuestionamientos sobre su rendimiento y estado físico, especialmente tras no marcar en los encuentros de preparación frente a Chile y Nigeria.

“Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?”, respondió recientemente a periodistas que consultaron sobre su condición física.

El portugués insistió en que el verdadero examen comenzará con el inicio de la competencia oficial.

Bruno Fernandes lidera el juego de Portugal

Aunque Cristiano sigue siendo la principal referencia ofensiva, gran parte de la generación de juego de Portugal recae sobre Bruno Fernandes, mediocampista del Manchester United.

A su lado aparecen figuras como Vitinha y João Neves, ambos vinculados al Paris Saint-Germain.

En defensa, Portugal espera recuperar a Rúben Dias, quien continúa siendo duda tras realizar trabajos diferenciados durante los entrenamientos.

El técnico Roberto Martínez cuenta con una plantilla considerada entre las más talentosas de la historia reciente del país.

“No somos ingenuos, sabemos que tenemos una selección de gran calidad y jugadores en grandes clubes de todo el mundo”, afirmó Vitinha antes del debut.

RD Congo vuelve al Mundial después de 52 años

La selección de República Democrática del Congo protagoniza una de las historias más destacadas del torneo.

El combinado africano regresa a una Copa del Mundo después de 52 años. Su única participación anterior ocurrió en 1974 bajo el nombre de Zaire.

Dirigidos por el técnico francés Sébastien Desabre, los congoleños llegan con la ilusión de competir frente a las grandes potencias del fútbol mundial.

“Volver 52 años después es un verdadero orgullo y un placer poder representar al Congo”, señaló el entrenador.

Una selección física y con ambición de sorprender

El conjunto africano destaca por su fortaleza física, velocidad en las transiciones ofensivas y un bloque integrado mayoritariamente por futbolistas que militan en ligas europeas.

Entre sus principales referentes figuran Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka y Arthur Masuaku.

Aunque Portugal parte como favorito, los africanos esperan aprovechar cualquier oportunidad para protagonizar una de las sorpresas del campeonato.