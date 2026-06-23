Cristiano Ronaldo aseguró que atravesó días complicados antes de recuperar su mejor versión y liderar la clasificación de Portugal a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras anotar dos goles en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán, el capitán luso confesó que sintió cómo muchos lo daban por acabado, aunque nunca perdió la confianza en sus capacidades.

“Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa”, declaró el delantero al término del encuentro, en el que además fue elegido como el mejor jugador del partido.

La actuación de Cristiano tuvo un valor histórico. Con su doblete se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, un registro que refuerza su legado en el fútbol internacional y que le permitió dejar atrás las críticas surgidas tras la primera presentación de Portugal en el torneo.

Pese a la importancia de la marca alcanzada, el atacante destacó que su prioridad sigue siendo el rendimiento colectivo. “Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la selección a alcanzar sus metas. En esta fase era pasar la eliminatoria, creo que con cuatro puntos ya pasé. Estoy muy feliz”, afirmó ante los periodistas.

Cristiano también valoró la evolución del equipo durante los últimos días y aseguró que el trabajo realizado fue determinante para la recuperación de Portugal. “Trabajamos mucho durante la semana, sabíamos que esto iba a pasar, pero el equipo trabajó muy bien, hemos mejorado bastante. Fue difícil, lo tengo que reconocer, pero hemos vuelto”, concluyó el goleador portugués.