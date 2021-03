Cristiano Ronaldo firmó un triplete el reciente domingo y llegó a la impresionante cifra de 770 goles, contando sus presentaciones con camisetas de clubes y de selección. De esa forma, la estrella de Juventus batió el registro de Pelé, que llegó a las 767 dianas en toda su carrera.

Tamaña hazaña fue celebrada por Cristiano Ronaldo, con un especial material audiovisual que compartió en Instagram. “Los sueños se hacen realidad”, tituló el deportista la publicación, que se trata de un video con el largo y difícil camino que recorrió hasta llegar a tal cantidad de anotaciones.

“Sin sacrificio, nada hubiera sido posible. Ha sido un sacrificio increíble, de mi familia también”, señaló Cristiano Ronaldo en una parte de las imágenes. “Esfuerzo, dedicación y trabajar fuerte, solo el talento ya no es suficiente”, añadió en otro momento ‘CR7′.

“Mi obsesión por ganar ha tenido éxito. Yo trabajo para eso. El talento no es suficiente. Yo me dediqué mucho para esto. Los récords son parte de mí. Yo nos sigo los récords, los récords me siguen a mí”, exclamó Cristiano Ronaldo, que ahora tiene por delante a Romario (772) y Josef Bican (805).

Cristiano Ronaldo, que hizo de Cagliari su reciente víctima, ya se había pronunciado sobre el tema, con un motivador mensaje. también en Instagram.

“¡Ahora no puedo esperar a los próximos juegos y desafíos! ¡Los próximos registros y trofeos! Créame, esta historia aún está lejos de terminar. ¡El futuro es mañana y todavía queda mucho por ganar para la Juventus y Portugal!”, escribió la estrella de 36 años.