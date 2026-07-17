El Mundial 2026 no solo despierta la pasión por el fútbol, sino que también pone en evidencia la huella que han dejado en el Perú las grandes figuras internacionales de este deporte. Lionel Messi, cuyo equipo Albiceleste volvió a sorprender clasificando a la final de este Mundial, es uno de los nombres que más marcó los registros civiles peruanos.

La presencia de Messi en el campo de juego como el capitán de la selección argentina ha llamado la atención por su desenvolvimiento como futbolista, sus goles que lo convierten en uno de los favoritos para ganar la Bota de Oro y su profesionalismo.

Debido a esta admiración, cientos de peruanos decidieron ponerle el nombre del ídolo a sus hijos. Según RENIEC, 24 696 peruanos se llaman Lionel, mientras que 3 402 llevan por nombre Messi y 292 fueron inscritos como Lionel Messi.

CONSAGRACIÓN QUE MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS

Como se conoce, Messi alcanzó la consagración máxima al conquistar el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina derrotó a Francia en una final definida por penales tras ir empatadas 3-3. El zurdo nacido en Rosario ha acaparado títulos y récords que lo consolidan como el máximo goleador histórico de la albiceleste.

Además, el argentino ostenta triunfos individuales con ocho Balones de Oro y seis Botas de Oro, reconocimientos que lo sitúan entre los futbolistas más destacados de todos los tiempos.

DE GRIEZMANN A MBAPPÉ

Las estadísticas de Reniec también incluyen nombres inspirados en futbolistas franceses. 1 502 peruanos se llaman Griezmann, en alusión al delantero Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.

Asimismo, 238 peruanos llevan el nombre de Mbappé, por el delantero Kylian Mbappé, reconocido por su velocidad y capacidad goleadora, mientras que 5 se llaman Dembelé, en homenaje a Ousmane Dembelé, delantero de PSG.

La lista de curiosidades continúa: un peruano lleva nombre de Désiré Doué, y tres personas fueron inscritas con el nombre completo de William Alain André Gabriel Saliba, en referencia al defensa William Saliba, jugador del Arsenal de Inglaterra e integrante de la selección francesa.