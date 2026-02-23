El Club Alianza Zarzuela, institución deportiva cusqueña de tradición barrial, presentó oficialmente a sus futbolistas, DT, comando técnico y dirigentes 2026, quienes, junto a sus patrocinadores, buscarán jugar un excelente papel en la región y posteriormente alzar la Copa Perú.

En su participación, el presidente del Club Alianza Zarzuela, Wilber Felices, señaló que el club se mantiene presente en el corazón de la hinchada local y busca trascender en las etapas de la Copa Perú 2026 con un equipo competitivo y representativo de la localidad de nuestra tierra sagrada del Cusco.

“Yo he nacido en el barrio de Zarzuela siempre me he sentido identificado con el deporte cusqueño y hoy le toca asumir desde el lado dirigencial, dando mi compromiso por el crecimiento del fútbol cusqueño y apostando por el deportista cusqueño, este año llegaremos muy lejos, de la mano de los hinchas y de todos nuestros amigos”, citó.

En la colorida presentación no faltaron las danzas cusqueñas como: ‘Carnaval cusqueño’ y ‘Soltero suway’, interpretados por la asociación cultural ‘Munay Tusuy’.

Cabe mencionar que antes de la presentación del equipo se dio a conocer la camiseta 2026 del equipo morado, que fue presentada por la empresa cusqueña Triunfo Sport, que vestirá a los jugadores en esta temporada y su equipo 2026.

Entre la plana de jugadores de este año Alianza Zarzuela cuenta con equipistas experimentados, que pasaron por las filas de Cienciano, Deportivo Garcilaso y Cusco FC, mientras tanto como DT está Hassán Huamán, con experiencia dirigendo equipos en todo el sur del Perú y en el país de Chile.