La Liga 1 - 2026 ingresa a su fecha 2, y muchos equipos recién tienen la oportunidad de jugar de locales, es el caso de Cusco FC, que alista toda su artillería para recibir este sábado a Universitario de Deportes.

El dueño está pactado para las 20:00 horas en el verde de Inca Garcilaso de La Vega, y desde ya hay bastante expectativa por el encuentro.

Para este encuentro los cremas llegan motivados, luego de vencer en casa al ADT de Tarma por 2 - 0, mientras los imperiales buscarán remontar el 1-0 en contra cuando jugaron de visita frente a Alianza Atlético.

Las entradas se pusieron a la venta a través de Joinnus y ofrecen localidades desde los 16 hasta los 39 soles, incluyendo promociones de niños 2x1.

Según se supo, para este duelo aún se espera la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, que es un certificado obligatorio en Perú para eventos deportivos y conciertos. Se emite con el fin de constatar las condiciones de seguridad en los establecimientos.

Este certificado que verifica estructuras, instalaciones eléctricas y riesgos generales para proteger a las personas, en este caso el estadio Inca Garcilaso de La Vega, sería emitido en las siguientes horas.