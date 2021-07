Tras la tormenta llega la calma. Luego del agónico momento que se vivió en el duelo de Perú vs. Paraguay por los cuartos de final de la Copa América 2021, la Selección Peruana consiguió su pase a ‘semis’ al superar a la ‘Albirroja’ en tanda de penales. Ahora, la ‘Blanquirroja’ esperará al ganador del choque de Brasil vs. Chile y, para Gianluca Lapadula, no hay ninguna diferencia en enfrentar a cualquiera de los equipos.

“Da lo mismo, es lo mismo”, fue la contundente respuesta que dio Lapadula al preguntarle sobre su preferencia para las semifinales en declaraciones para los organizadores del certamen internacional. El atacante de la ‘Blanquirroja’ consideró que lo importante es enfocarse en la instancia en la que se encuentran y que es momento de recuperarse para llegar en condiciones óptimas al partido del lunes 5 de julio.

Asimismo, no dudo en expresar su alegría tras el importante resultado que la ‘Bicolor’ obtuvo: “Estoy muy feliz por todo el equipo, por los muchachos, por toda la gente que trabaja en la oficina de la Selección y tenemos que seguir adelante”.

Respecto al partido contra los guaraníes sostuvo que la Selección Paraguaya “hizo un gran partido, un partidazo” y que Gareca solo les dijo que debían “estar tranquilos” y anotar como ya saben en la tanda de penales.

También se mostró agradecido con sus compañeros. “Con estos chicos todo es muy sencillo, todos me ayudan en la cancha, es una familia”, aseguró el ‘Bambino de los Andes’.

Gianluca Lapadula fue elegido el mejor jugador del partido por los organizadores. ‘Lapagol’ anotó dos de los tres goles de la Selección Peruana en los noventa minutos y fue el primero en disparar en la tanda de penales anotando a quemarropa, por lo que decidió dedicarle los tres tantos a sus hijas: “se lo dedico a ellas”.

Agradecido con Paolo Guerrero

Negó rotundamente ser el nuevo sucesor de Paolo Guerrero. Para Gianluca Lapadula, el ‘Bombardero de los Andes’ es un jugador histórico y que, por el contrario, se siente muy agradecido con él por haberle permitido dejar usar su camiseta.