Cusco FC regresó a primera división para este curso y está metido en la parte alta del Torneo Apertura gracias al buen rendimiento de su plantel. Una de las figuras claves del conjunto ha sido Daniel Ferreyra, portero de 41 años que demuestra su vigencia fecha tras fecha. Con la temporada avanzada, el popular “Canguro” nos cuenta cómo vive su positivo presente.

Ya llevas cinco años en la ciudad del Cusco. ¿Qué tal ha sido tu adaptación y la de tu familia?

Todo va muy bien, la verdad es que mi familia está bien adaptada. Hemos tenido la posibilidad, después de tantos años de estar en Perú, con la pandemia en el medio, de que mis hijos tengan estabilidad en los temas del colegio y demás, porque cada dos años hemos cambiado de ciudad. Ellos se han ido acomodando y darles estabilidad en ese sentido, ha sido muy bueno para todos nosotros. Además, en Cusco estamos felices, mi señora está encantada, le gusta mucho visitar y conocer la parte cultural.

En lo deportivo, ¿qué aspiraciones tienen en Cusco FC en esta campaña?

Nosotros vamos a buscar el campeonato, se armó el equipo para eso, se mantuvo la base del año pasado y se trajo jugadores de mucha jerarquía. Desde la humildad y el silencio, eso es a lo que apuntamos. ¿Para qué estamos? Eso se verá al final del torneo.

En lo personal, a tus 41 años, ¿cómo te sientes en lo físico y lo mental?

A pesar de mi edad, me siento muy bien en ambas cuestiones. Obviamente, en lo mental, uno está cada vez mejor con la experiencia, pero cuando el físico no acompaña, eso se hace complicado. En mi caso, me está ayudando mucho estar bien físicamente, que ha sido un trabajo de toda mi carrera. Puedo estar en condiciones óptimas por lo que hice cuando estaba más joven.

¿Confirmas que la edad solo es un número cuando se trata de los porteros?

Creo que pasa en el deporte en general, no solo en el fútbol. Podemos ver a LeBron James siendo líder en la NBA, vemos a atletas que superan los 37 o 38 años y siguen en el top. Hoy, creo que no se mide por edades, sino por capacidades y momentos. Si tengo 41, 37 o 25 y rindo, estaré para jugar. Si bien el puesto del arquero permite una longevidad mayor, en líneas generales es lo mismo. Vemos que Zlatan Ibrahimovic, con muchas operaciones, sigue vigente; Lionel Messi, con 35 años, también; ni hablar de Cristiano Ronaldo. Hoy, es cuestión de rendimiento o capacidad.

Y pensando en el futuro. ¿Ya te empiezas a visualizar en otras actividades? ¿O aún no pasa por tu mente?

Hace muchos años decidí que cuando termine mi carrera como jugador quiero dirigir en primera división. Me gusta la competencia, estar dentro de la cancha, me apasiona el hecho de transmitir mi idea futbolística. He estudiado, estoy preparado, sé que me va a ir bien, estoy convencido sobre lo que viene en mi futuro y eso me permite disfrutar del presente, para divertirme y estar en alto nivel. Estoy convencido de que el día que dirija, me va a ir bien, no tengo dudas.

Por ahora, ¿te propusiste un número de años más por jugar?

No, la verdad que no, el año pasado dudé sobre si seguir o no. Tuve una temporada buenísima, jugué todos los partidos, todos los minutos, salimos campeones, me sentí cómodo y renové. Este 2023, igual, iré paso a paso, esperaré al final para ver cómo me siento, lo que mi familia quiere y ver si sigo o no. En cualquier contexto, estoy preparado para lo que viene. Una de las cuestiones del retiro es afrontar una nueva vida siendo tan jóvenes. En mi caso, estoy seguro de qué quiero después y eso me permite no poner una fecha límite para mi carrera.