La Merrell Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) ha sido designada como licenciataria de la Marca Perú; una distinción otorgada por PROMPERÚ, reconociendo el rol que tiene en la promoción a nivel nacional e internacional de la región Áncash.

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La designación llega en un momento en el que la UTCB no solo cumplirá 11 años, sino que también presentará una nueva distancia para seguir captando nuevos corredores y masificando el running, evento a llevarse a cabo del 2 al 5 de julio del 2026.

El evento comenzará con el Kilómetro Vertical, para luego dar paso a su nueva distancia de 6K. Posteriormente, vendrán las distancias más rápidas, como la de 12K y la SkyRace. Cabe mencionar que, por cuarto año consecutivo, el evento formará parte de la Copa del Mundo de Skyrunning, con su distancia Cordillera Blanca Skyrace Extreme.

Asimismo, estarán las distancias de 50K y 70K, con circuitos que llevarán a los corredores de montaña a superar sus propios límites físicos y mentales a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar en pleno corazón de Huaraz.

Cabe mencionar que en esta competencia participará el corredor arequipeño José Manuel Quispe.

“Eventos como el Ultra Trail Cordillera Blanca demuestran el enorme potencial del Perú para consolidarse como un destino líder en turismo de aventura y naturaleza. Se impulsa la promoción de experiencias que combinan deporte, paisajes y cultura viva, contribuyendo a posicionar a Áncash y a la Cordillera Blanca en los principales mercados internacionales”, señaló María del Sol Velásquez, directora de promoción del turismo de PROMPERÚ.